ЕВО КАДА СЕ НАСТАВЉА СУЂЕЊЕ ХАШИМУ ТАЧИЈУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Лидери такозване ОВК на оптуженичкој клупи у Хагу
ХАГ: Суђење бившим вођама тзв. ОВК Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Јакупу Краснићију и Реџепу Сељимију, који су оптужени за ратне злочине, биће настављено 29. септембра, а сведочење је у уторак завршио трећи сведок одбране, Џон Данкан, који је био саветник команданта НАТО-а Веслија Кларка од 1998. до 2001. године.
Данкан је током сведочења тврдио да тзв. ОВК није имала хијерархијску структуру и да су стварна овлашћења имали команданти зона.
Тврдио је, такође, да није видео никакве доказе да је Хашим Тачи био врховни вођа тзв. ОВК.
Данкан је рекао да је на КиМ у јуну 1999. године било много насиља и да је видео српске куће како горе, али је тврдио да међународне снаге немају доказе да је постојало организовано насиље.
Током прошле недеље сведочила су прва два сведока одбране - бивши помоћник државног секретара САД Џејмс Рубин и Пол Вилијамс, експерт за међународно право, који је био правни заступник делегације Приштине у Рамбујеу.
Одбрана бивших вођа тзв. ОВК почела је извођење доказа 15. септембра.
Бивше вође тзв. ОВК оптужница терети за ратне злочине и злочине против човечности почињене у нелегалним притворима тзв. ОВК на КиМ и у Албанији од јануара 1998. до децембра 2000. године.
Суђење је почело је у априлу 2023. године, а тужилаштво је изношење доказа завршило 16. априла ове године.
У том периоду тужилаштво је позвало 125 сведока у судницу и извело око 3.000 материјалних доказа.
Тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.