03.11.2025.
Нови Сад
(ФОТО) БАХАТА ВОЖЊА УЛИЦАМА ЧАЧКА Полиција у филмској потери за возачем луксузног аутомобила, игнористао знак стоп

03.11.2025. 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: РИНА

Током јутарњих сати догодила се полицијска потера на улицама Чачка.

Возач једног луксузног аутомобила није желео да се заустави на полицијски знак стоп.

Након што се оглушио о наредбу, за њим је кренуло неколико саобраћајних патрола.

- Несавесни возач је јурио улицама, није желео да се заустави. Ипак, заустављен је код Машинско-саобраћајне школе, а блокиран је од стране три полицијска возила - каже за РИНУ један од очевидаца.

Полицијска управа Чачак није се оглашавала поводом овог инцидента, није познат идентитет возача који ће бити санкционисан у складу са законом и у складу са прекршајима које је направио.

Чачак
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
