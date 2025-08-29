clear sky
(ФОТО) "ПРАЗНА" ПРИКОЛИЦА ПУНА ФИРМИРАНЕ РОБЕ Цариници запленили велику количину старих и нових ствари

29.08.2025. 14:07 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Заплена робе
Фото: Управа царине

Царински службеници су 28. августа 2025. године на улазној страни граничног прелаза Бачки Брег, у сарадњи са полицијом, открили велику количину нових ствари, чија ће оригиналност и вредност бити комисијски процењене.

Приликом контроле је утврђено да се у наводно празној приколици камиона, налази преко 200 артикала нове мушке, женске и дечје гардеробе, обуће, сунчаних наочара и женских торби обележених називима познатих робних марки.

Заплењена роба
Фото: Управа царине

Непријављена роба ће бити задржана до окончања поступка пред надлежним судом.

Вести Хроника
