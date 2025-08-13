clear sky
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ФОТО) Претицао у кривини, па „паркирао" у комшијском дворишту! НЕОБИЧНА НЕЗГОДА У ЖАБЉУ Мреже се усијале од коментара: "Где је овде физика?"

13.08.2025. 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф, Дневник
Фото: Pixabay.com

Саобраћајна незгода догодила се данас у Жабљу, када је возач BMW-а изгубио контролу над возилом док је претицао у кривини.

Возило се одбило о дрво, а потом је улетело у двориште, а снимак незгоде изазвао је лавину коментара на друштвеним мрежама.

Људима углавном није најјасније како је уопште могло да дође до овакве незгоде, а један од коментара је и "Где је овде физика?"

Није познато да ли има повређених, а екипа Хитне помоћи је на терену, пише Телеграф.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

