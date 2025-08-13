(ФОТО) Претицао у кривини, па „паркирао“ у комшијском дворишту! НЕОБИЧНА НЕЗГОДА У ЖАБЉУ Мреже се усијале од коментара: "Где је овде физика?"
Саобраћајна незгода догодила се данас у Жабљу, када је возач BMW-а изгубио контролу над возилом док је претицао у кривини.
Возило се одбило о дрво, а потом је улетело у двориште, а снимак незгоде изазвао је лавину коментара на друштвеним мрежама.
Људима углавном није најјасније како је уопште могло да дође до овакве незгоде, а један од коментара је и "Где је овде физика?"
Није познато да ли има повређених, а екипа Хитне помоћи је на терену, пише Телеграф.