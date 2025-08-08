clear sky
29°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНЦИДЕНТ НА ХАЛКИДИКИЈУ!

(ФОТО) НЕВЕРОВАТНА НЕЗГОДА НА ПОПУЛАРНОЈ ПЛАЖИ! Девојка повређена након што јој се СУНЦОБРАН зарио у ногу, ХИТНО имобилисана

08.08.2025. 20:17 20:32
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

На популарној плажи Посиди на Халкидикију, данас око 13 часова дошло је до необичне и опасне ситуације када је јак ветар ишчупао сунцобран из постоља, који је потом зарио у ногу 26-годишње девојке која је уживала у сунчању.

Инцидент се одвијао пред запрепашћеним очима других купача, изазвавши праву пометњу на плажи.

Ветар је био толико снажан да је сунцобран излетео из свог места и проузроковао озбиљну повреду.

На срећу, спасилац из Хитне службе Касандра, који није био на дужности у том тренутку, брзо је реаговао и притекао у помоћ. Повређена жена је имобилисана према прописаним протоколима, а повређени уд је превијен ради контроле крварења, без вађења страног тела, што је стандардна процедура у оваквим случајевима.

Након пружене прве помоћи, девојка је колима Хитне помоћи превезена у болницу у Полигиросу, где је успешно изведена процедура уклањања страног тела и наставак даљег лечења, јављају грчки медији.

сунцобрани Халкидики повреда повређена девојка
Извор:
K1info
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај