ИНЦИДЕНТ НА ХАЛКИДИКИЈУ!
(ФОТО) НЕВЕРОВАТНА НЕЗГОДА НА ПОПУЛАРНОЈ ПЛАЖИ! Девојка повређена након што јој се СУНЦОБРАН зарио у ногу, ХИТНО имобилисана
На популарној плажи Посиди на Халкидикију, данас око 13 часова дошло је до необичне и опасне ситуације када је јак ветар ишчупао сунцобран из постоља, који је потом зарио у ногу 26-годишње девојке која је уживала у сунчању.
Инцидент се одвијао пред запрепашћеним очима других купача, изазвавши праву пометњу на плажи.
Ветар је био толико снажан да је сунцобран излетео из свог места и проузроковао озбиљну повреду.
На срећу, спасилац из Хитне службе Касандра, који није био на дужности у том тренутку, брзо је реаговао и притекао у помоћ. Повређена жена је имобилисана према прописаним протоколима, а повређени уд је превијен ради контроле крварења, без вађења страног тела, што је стандардна процедура у оваквим случајевима.
Након пружене прве помоћи, девојка је колима Хитне помоћи превезена у болницу у Полигиросу, где је успешно изведена процедура уклањања страног тела и наставак даљег лечења, јављају грчки медији.
Χαλκιδική: Κοντάρι από ομπρέλα θαλάσσης καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης από τους ισχυρούς ανέμους https://t.co/Sdm64QkB65 #Ελλαδα #Επικαιροτητα #ΑΤΥΧΗΜΑ #ΟΜΠΡΕΛΑ #ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
