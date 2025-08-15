clear sky
33°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА ПУТУ СУБОТИЦА - НОВИ САД Закуцао се у саобраћајну сигнализацију ВЕЛИКА ШТЕТА НА БЕ-ЕМ-ВЕУ

15.08.2025. 19:38 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

На аутопуту из правца Суботице ка Новом Саду, у зони радова, данас је дошло до саобраћајне незгоде када је аутомобил ударио у саобраћајне знакове и приколицу за саобраћајну сигнализацију.

На лице места одмах је изашло возило за техничке интервенције новосадског ватрогасно-спасилачког батаљона.

Возач аутомобила успео је сам да изађе из возила.

Саобраћај у зони незгоде одвијао се успорено.

саобраћајка аутопутеви суботица Нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У ШЉИВОВИЦИ Једногодишње дете и четворо одраслих хоспитализовани
Ужице

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У ШЉИВОВИЦИ Једногодишње дете и четворо одраслих хоспитализовани

15.08.2025. 11:43 11:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КИЛОМЕТАРСКЕ КОЛОНЕ НА АУТО-ПУТУ Саобраћајна незгода направила општи колапс

КИЛОМЕТАРСКЕ КОЛОНЕ НА АУТО-ПУТУ Саобраћајна незгода направила општи колапс

06.08.2025. 12:18 12:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај