(ФОТО) САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА ПУТУ СУБОТИЦА - НОВИ САД Закуцао се у саобраћајну сигнализацију ВЕЛИКА ШТЕТА НА БЕ-ЕМ-ВЕУ
15.08.2025. 19:38 19:43
На аутопуту из правца Суботице ка Новом Саду, у зони радова, данас је дошло до саобраћајне незгоде када је аутомобил ударио у саобраћајне знакове и приколицу за саобраћајну сигнализацију.
На лице места одмах је изашло возило за техничке интервенције новосадског ватрогасно-спасилачког батаљона.
Возач аутомобила успео је сам да изађе из возила.
Саобраћај у зони незгоде одвијао се успорено.