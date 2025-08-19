РЕКОРДНА ЗАПЛЕНА У СРБИЈИ
(ФОТО, ВИДЕО) РАЗБИЈЕН НАРКО-ЛАНАЦ Полиција одузела ДВЕ ТОНЕ МАРИХУАНЕ, нађена дрога вредна МИЛИОНЕ ЕВРА
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили око две тоне марихуане и ухапсили две особе осумњичене за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
„Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили су укупно око две тоне марихуане и ухапсили М. С. (1997) и И. И. (1978), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога“, рекао је министар Дачић.
Осумњичени су ухапшени на територији Београда током примопредаје 50 килограма марихуане. Након тога, полицијски службеници су пронашли возила у којима је дрога била складиштена и запленили преосталу количину.
Њима је одређено задржавање до 48 часова и биће приведени надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву.