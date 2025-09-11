overcast clouds
У ГЕПЕКУ НОСИО ВИДЕО ОПРЕМУ А НИЈЕ ПРИЈАВИО НА ЦАРИНИ Спречено кријумчарење објектива за камере у вредности од 52.000 евра

11.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Управа царина
Фото: Управа царина

БЕОГРАД: Царински службеници су у сарадњи са полицијом  спречили покушај кријумчарења четири објектива за професионалне камере чија је вредност процењена на преко 52.000 евра.

Детаљном контролом, јуче је утврђено да се у гепеку аутомобила налази кофер са професионалном видео опремом марке ''Zeiss Supreme Prime'' која није била пријављена, наводи се у саопштењу Управе царине.

Надлежни прекршајни суд је у хитном поступку донео правоснажну пресуду којом је изречена новчана казна и заштитна мера трајног одузимања робе. 

 

управа царина
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
