ГОРАН ВЕСИЋ ПОДНЕО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ: Тврди да су председник ВСТ Стаменковић и тужилац Јосимовић кршили Закон о јавном тужилаштву
БЕОГРАД: Бивши министар саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Горан Весић и његов адвокат Немања Алексић поднели су данас Вишем јавном тужилаштву у Београду кривичну пријаву против јавног тужиоца Врховног јавног тужилаштва и председника Високог савета тужилаштва (ВСТ) Бранка Стаменковића и јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду Слободана Јосимовића.
Према наводима кривичне пријаве у коју је Танјуг имао увид, Стаменковић је пријављен за извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја, а Јосимовић за два кривична дела - кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика, те се од тужилаштва тражи да их процесуира у складу са законом.
Стаменковић је, према наводима пријаве, 30. јула, као председник ВСТ најпре без законског основа сазвао вандредну седницу Савета, а затим донео Службену белешку о закључивању 15. вандредне седнице Високог савета тужилаштва којом је мериторно решио Весићев захтев за изузеће Врховног јавног тужиоца Загорке Доловац у предмету за пад надстрешнице коју води Више јавно тужилаштво у Новом Саду.
У пријави се додаје да је Стаменковић био свестан да је на тај начин повредио закон, јер је требало да сазове редовну седницу ВСТ, позове подносиоца захтева, у овом случају Весића, те потом да предлог на гласање након чега би се донело решење о усвајању, односно одбијању или одбацивању захтева.
Уместо да донесе решење о прихватању или одбијању тог захтева - Стаменковић је, како се наводи у пријави, био свестан да такво решење не може да донесе, те је донео службену белешку чиме је починио кривично дело.
За Јосимовића се у пријави се наводи да је 1. септембра свесно донео незаконит акт, јер је на основу дописа ВСТ који се односио на Весићев захтев за изузеће Загорке Доловац, донео четири незаконита решења којим је одбацио Весићеве захтеве за изузеће Врховног јавног тужиоца, главног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, главног јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду и његово изузеће као поступајућег тужиоца у том предмету.
У пријави се тврди да је Јосимовић знао да не постоји ниједан законски пропис на основу кога би он могао да одлучује о захтевима за изузеће њему хијерархијски виших тужилаца, него да је све захтеве требало да проследи надлежном органу на одлучивање, чиме је поступио супротно члану 37 Закона о јавном тужилаштву.
Јосимовић је, како даље наводе у пријави, наставио да врши кривично дело у континуитету, јер је 5. септембра самостално и незаконито одбацио захтев за његово изузеће као поступајућег тужиоца, захтев за изузеће главног Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и свих јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, захтев за изузеће главног Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и свих јавних тужилаца Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, захтев за изузеће Врховног јавног тужиоца и свих тужилаца Врховног јавног тужилаштва, а које је поднео адвокат Алексић.