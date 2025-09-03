overcast clouds
ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ Украли новац путнику у аутобусу, па откривене и потернице

03.09.2025. 20:39
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду поднеће кривичну пријаву против З. К. (1975) и С. Д. (1975) због постојања основа сумње да су учинили кривично дело крађа.

Сумња се да су они јуче, у међумесном аутобусу, украли новац шездесетчетворогодишњем путнику.
 

Полиција је код осумњичених пронашла новац и вратила га власнику.
 

Оперативним радом, утврђено је да осумњичена С. Д. поседује фалсификован лични документ Републике Хрватске, па ће против ње бити поднета и кривична пријава за кривично дело фалсификовање исправе.
 

За С. Д. су биле расписане две потернице Основног суда у Сенти и она је спроведена у Казнено-поправни завод у Пoжаревцу ради издржавања затворске казне.

