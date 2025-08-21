broken clouds
НЕМА ПОВРЕЂЕНИХ

ХЕЛИКОПТЕР ИЗ СРБИЈЕ ПРИНУДНО СЛЕТЕО Квар на мотору условио слетање у Палачковцима код Прњавора

21.08.2025. 17:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Pixabay

ПРЊАВОР: Хеликоптер из Србије који је саобраћао на релацији Београд-Бањалука принудно је данас слетео у место Палачковци код Прњавора због квара на мотору, а повређених није било.

Локална полиција је око 13 часова примила пријаву о паду хеликоптера, али је изласком на место догађаја утврђено да је дошло до квара на мотору хеликоптера из Београда.

Повређених нема, као ни механичких оштећења на хеликоптеру.

Пилот, држављанин Србије, током принудног слетања обавестио је Сектор за ванредне ситуације БиХ.

Вести Хроника
