ХОРОР У КИКИНДИ Обљубио девојчицу од 13 година, она затруднела

Фото: freeimages

Деветнаестогодишњи Д. А. из Сајана саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Њега је полиција претходно ухапсила због сумње да је починио кривично дело обљуба са дететом, за које је запрећена казна затвора у трајању од пет до петнаест година.

Наредбом о спровођењу истраге, Д. А. се терети да је током јула ове године, у Кикинди, обљубио девојчицу старости 13 година, а што је за последицу имало трудноћу.

Судија за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину је осумњиченом изрекао меру забране прилажења, састајања и комуницирања са оштећеном и сведоком, које је потребно испитати у току поступка, а због постојања особитих околности да би могао ометати поступак утицањем на њих, као и да би у кратком временском периоду могао поновити кривично дело.

