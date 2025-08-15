ХОРОР У МИРИЈЕВУ Обешено тело мушкарца пронађено у стану
15.08.2025. 08:31 08:41
Коментари (0)
Обешено тело мушкарца А.М. (28) пронађено је у стану у Миријеву.
Тело младића, који је, како преноси Информер, држављанин Непала, затекао је цимер, који је одмах обавестио власника стана и полицију.
- Обавештена је и хитна помоћ која је само могла да констатује смрт. Иначе, реч је о радницима који су изнајмљивали стан у Миријеву - рекао је извор Информера упознат са случајем.
Полиција је обавила увиђај којим ће бити утврђено шта се тачно догодило.