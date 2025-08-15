clear sky
ХОРОР У МИРИЈЕВУ Обешено тело мушкарца пронађено у стану

15.08.2025. 08:31
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
najnovija opsta

Обешено тело мушкарца А.М. (28) пронађено је у стану у Миријеву.

Тело младића, који је, како преноси Информер, држављанин Непала, затекао је цимер, који је одмах обавестио власника стана и полицију.

- Обавештена је и хитна помоћ која је само могла да констатује смрт. Иначе, реч је о радницима који су изнајмљивали стан у Миријеву - рекао је извор Информера упознат са случајем.

Полиција је обавила увиђај којим ће бити утврђено шта се тачно догодило. 

тело
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Хроника
