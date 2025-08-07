few clouds
Хорор на одмору ЕКСПЛОЗИЈА БОЦЕ КОД СОЛУНА ПОВРЕДИЛА ПЕТОРО СРБА! Један у критичном стању ВЛАСНИЦА АПАРТМАНА УХАПШЕНА

07.08.2025. 17:22 17:33
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Фото: Shutterstock

Експлозија боце са течним гасом догодила се данас у изнајмљеном апартману у Аспровалти код Солуна.

Том приликом је повређено пет српских држављана, од којих је један у тешком стању, док је 41-годишњак задобио озбиљне опекотине.

Према првим извештајима, несрећа се догодила под још увек неразјашњеним околностима око 15 часова. Амбулантна возила Националног центра за хитне случајеве (ЕКАВ) брзо су стигла на лице места и превезла петоро повређених у Здравствени центар.

. Надлежни органи тренутно истражују узрок несреће.

Како преносе грчки медији, власница апартмана је ухапшена и узрок несреће се истражује.

(Прототема/Блиц

