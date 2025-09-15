УЖАС У РИБНИКАРУ Родитељи добили узнемирујући мејл МУШКАРАЦ УЗНЕМИРАВАО ДЕЦУ Брзом акцијом ухапшен!
15.09.2025. 17:06 17:21
Непознати мушкарац ухапшен је данас испред ОШ "Владислав Рибникар" у Београду јер је узнемиравао децу и показивао им полни орган, сазнаје Telegraf.rs.
Како Telegraf.rs сазнаје, родитељи су добили хитно обавештење од помоћнице директора школе да вечерас после наставе дођу по децу у школу, јер је, како су саопштили, "примећен човек сумњивог понашања и изгледа".
Наиме, човек је свлачио панталоне и понашао се "чудно".
Ситуација је одмах пријављена полицији, а убрзо је човек пронађен и ухапшен, потврђено је нашем порталу.
Нико од ученика није повређен, деца су остала у школи, а настава је настављена несметано да се одвија као и до сада.