УЖАС У РИБНИКАРУ Родитељи добили узнемирујући мејл МУШКАРАЦ УЗНЕМИРАВАО ДЕЦУ Брзом акцијом ухапшен!

Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Непознати мушкарац ухапшен је данас испред ОШ "Владислав Рибникар" у Београду јер је узнемиравао децу и показивао им полни орган, сазнаје Telegraf.rs.

Како Telegraf.rs сазнаје, родитељи су добили хитно обавештење од помоћнице директора школе да вечерас после наставе дођу по децу у школу, јер је, како су саопштили, "примећен човек сумњивог понашања и изгледа".

Наиме, човек је свлачио панталоне и понашао се "чудно".

Ситуација је одмах пријављена полицији, а убрзо је човек пронађен и ухапшен, потврђено је нашем порталу.

Нико од ученика није повређен, деца су остала у школи, а настава је настављена несметано да се одвија као и до сада.

