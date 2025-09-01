ИСКОПАВАО ШЉУНАК И ПЕСАК ИЗ КОРИТА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ Ухапшен због нарушавања природног станишта и проширења речног корита због прибављања материјалне користи (ФОТО, ВИДЕО)
Припадници Министарства унутрашњих послова, Групе за сузбијање еколошког криминала ПУ Смедерево, у сарадњи са Одељењем за сузбијање еколошког криминалa, Службом за сузбијање криминала УКП, као и водном, шумарском, пољопривредном и инспекцијом за заштиту животне средине, извршили су контролу привредног друштва „Плана бетон“.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Великој Плани, ухапсили Л. Ц. (30) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћено бављење одређеном делатношћу, недозвољена производња, недозвољена трговина, оштећење животне средине и противправно заузимање земљишта.
Постоје основи сумње да је Л. Ц. као власник наведеног привредног друштва без сагласности, лиценце, водних услова и без дозвола надлежних органа ископавао шљунак и песак из корита Велике Мораве на парцелама које су у власништву Републике Србије - ЈВП „Србијаводе" и које се налазе у такозваној црвеној зони у близини Жабарског моста, где је планом вађења речног наноса забрањено ископавање.
Л. Ц. је, како се сумња, нарушио природни водоток реке нелегалним ископавањем минералних сировина које је потом, како се сумња, продавао и прибавио противправну материјалну корист, истакао је МУП Србије.
Том приликом нарушена је геоморфологија природног станишта и уједно проширено речно корито, чиме је дошло до угрожавања биљног и животињског света на наведеној локацији.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.