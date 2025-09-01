clear sky
ИСКОПАВАО ШЉУНАК И ПЕСАК ИЗ КОРИТА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ Ухапшен због нарушавања природног станишта и проширења речног корита због прибављања материјалне користи (ФОТО, ВИДЕО)

01.09.2025. 17:27 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова, Групе за сузбијање еколошког криминала ПУ Смедерево, у сарадњи са Одељењем за сузбијање еколошког криминалa, Службом за сузбијање криминала УКП, као и водном, шумарском, пољопривредном и инспекцијом за заштиту животне средине, извршили су контролу привредног друштва „Плана бетон“.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Великој Плани, ухапсили Л. Ц. (30) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћено бављење одређеном делатношћу, недозвољена производња, недозвољена трговина, оштећење животне средине и противправно заузимање земљишта.


 

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Постоје основи сумње да је Л. Ц. као власник наведеног привредног друштва без сагласности, лиценце, водних услова и без дозвола надлежних органа ископавао шљунак и песак из корита Велике Мораве на парцелама које су у власништву Републике Србије - ЈВП „Србијаводе" и које се налазе у такозваној црвеној зони у близини Жабарског моста, где је планом вађења речног наноса забрањено ископавање.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Л. Ц. је, како се сумња, нарушио природни водоток реке нелегалним ископавањем минералних сировина које је потом, како се сумња, продавао и прибавио противправну материјалну корист, истакао је МУП Србије.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Том приликом нарушена је геоморфологија природног станишта и уједно проширено речно корито, чиме је дошло до угрожавања биљног и животињског света на наведеној локацији.

Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

Вести Хроника
