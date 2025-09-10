Испалио два смртоносна хица у главу, жртва преминула неколико дана касније НОВОПАЗАРАЦ ОСУЂЕН НА 15 ГОДИНА РОБИЈЕ ЗБОГ УБИСТВА, тужилаштво најавило жалбу
НОВИ ПАЗАР: В. М. (25) из Новог Пазара пресудом Вишег суда у овом граду оглашен је кривим за убиство и недозвољено држање оружја, а изречена му је јединствена казна затвора од 15 година.
Суд је утврдио да је окривљени извршио кривично дело убиства из члана 113. Кривичног законика, као и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези става 1 - наводи се у пресуди у коју је агенција РИНА имала увид.
Ублажена квалификација злочина
Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару, В. М. је био терећен и за тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 5, али је суд одбацио тежи облик и осудио га према основном кривичном делу убиства.
Тужилаштво најавило жалбу
Након што буде достављен писани отправак пресуде, Више јавно тужилаштво у Новом Пазару ће у законском року изјавити жалбу, сматрајући да изречена казна не одговара тежини извршеног кривичног дела.
Испалио два хица у главу
Према писању медија, В.М. се стављало на терет да је 14. септембра 2023. године, када је приликом сусрета са жртвом Т. Х. у Новопазарској из торбице извадио пиштољ “цз 99мм” и њиме ударио убијеног у главу, а затим је поново репетирао оружје и испалио два хица у правцу главе наносећи му смртоносне повреде, од којих је преминуо неколико дана касније.