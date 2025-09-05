overcast clouds
ДНЕВНИК САЗНАЈЕ Осумњиченом В.Г. због основане сумње да је извршио убиство М.Д. испред кафића на Детелинари одређен притвор од 30 дана

05.09.2025. 12:32 12:50
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Осумњиченом В.Г. због основане сумње да је извршио кривично дело убиство М.Д. испред угоститељског објекта на Детелинари у Новом Саду, како Дневник сазнаје, судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду је одредила притвор до 30 дана.

Како сазнајемо, притвор је одређен из разлога што постоје околности које указују на опасност од бекства, због особитих околности које указују да би останком на слободи осумњичени могао ометати поступак утицајем на сведоке, због постојања околности које упућују на основану бојазност да би осумњичени у кратком временском периоду могао да понови кривично дело и из разлога што начин извршења и тежина последица кривичног дела су довели до узнемиравања јавности.

