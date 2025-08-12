clear sky
ИСПЛИВАЛО ТЕЛО НА ГРАНИЦИ СА БиХ Утопљеник у Дрини код Шепачког моста

12.08.2025. 22:43
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Код Шепачког моста, тачније граничног прелаза ка БиХ, вечерас је у реци Дрини уочено тело.

Дојава да се на поменутој локацији налази утопљеник надлежним службама стигла је у 19.35. Доласком на терен, неких десетак минута касније, извршено је извлачење тела из реке Дрине, а за сада се претпоставља да је у питању мигрант. Ангажовани су припадници Тима за спасавање и рад на води Ватрогасно-спасилачке јединице.

 (Telegraf.rs)

 

