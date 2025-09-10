light rain
ИЗГОРЕО „ПЕЖО 3008” КОД РУМЕ! Мотор аутомобила плануо на ауто-путу, није му било спаса

10.09.2025. 16:45 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
pexels.com
Фото: pexels.com

На ауто-путу у близини Руме данас је потпуно изгорео аутомобил марке „пежо 3008”.

У инциденту, срећом, није било повређених, сазнаје Инстаграм страница 192.рс.

На лице места убрзо су стигли ватрогасци који су локализовали пожар, а саобраћај се на тој деоници одвијао успорено током интервенције.

Узрок запаљења возила за сада није познат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Аутомобил је паркиран са десне стране пута а возач и путници су се удаљили од возила.

На фотографији се може видети да дим куља из дела где се налази мотор возила. 

Telegraf.rs 

