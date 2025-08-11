ИЗВЕШТАЈ МУП – А О ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ Саобраћајци искључили 129 возача и девет возила, пронашли једно лице по потрази
ГУЧА: За време ове манифестације, догодила се само једна саобраћајна незгода са једном лаком телесном повредом, узрок је неприлагођена брзина
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, током 64. Драгачевског сабора трубача у Гучи, у периоду од 8. до 10. августа, вршили су саобраћајно обезбеђење и појачану контролу учесника у саобраћају и том приликом открили укупно 756 прекршаја.
Од овог укупног броја прекршаја, 91 је управљање возилом под дејством алкохола, три под дејством психоактивних супстанци, 349 прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања возила.
Из саобраћаја је искључено 129 возача и девет возила. Такође,припадници саобраћајне полиције су пронашли једно лице по потрази.
За време ове манифестације, догодила се једна саобраћајна незгода са једном лаком телесном повредом, при чему је узрок незгоде неприлагођена брзина.
Управа саобраћајне полиције апелује на све возаче да поштују саобраћајне прописе и ограничење брзине кретања, јер тиме штите и свој и туђе животе.