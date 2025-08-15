clear sky
ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, друга повређена ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У СЕЛУ ЗАБЛАЋЕ КОД ЧАЧКА Возило се од СИЛИНЕ УДАРА преврнуло на кров

15.08.2025. 22:30 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

ЧАЧАК: На старом путу Чачак - Краљево у селу Заблаће током вечерњих сати дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој је једно лице настрадало, а друго тешко повређено.

Возач је изгубио контролу над аутомобилом, од силине удара се ауто преврнуо на кров. Возило је скоро потпуно смрскано. Настрадали је из тог села, био је добар пријатељ и комшија, каже за РИНУ један од очевидаца.

Друга особа која је у овој несрећи тешко повређена је возилом Хитне помоћи превезена у Општу болницу у Чачку.

Увиђај су обавили припадници саобраћајне полиције, а тачне околности под којима је дошло до несреће биће познате након окончања истраге.

Током трајања полицијског увиђаја саобраћај на овој деоници био је потпуно обустављен.
 

