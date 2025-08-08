ЈЕЗА У ПАНЧЕВУ! ПОЛИЦИЈА НАШЛА БЕЖИВОТНО ТЕЛО ЖЕНЕ У СТАНУ Комшије је годину дана нису виделе: "Имала је једну мачку, није имала децу"
У стану једне зграде у Панчеву, полиција је пронашла тело жене у поодмаклој фази распадања. Због стања у којем је пронађена, идентитет преминуле није могао одмах да се утврди, али се сумња да је реч о станарки коју комшије нису виделе више од годину дана.
У стану у згради у Панчеву пронађено је беживотно тело лица женског пола, за коју се сумња да је М.С. (рођена 1957.), особа која је живела у том стану. Дежурни јавни тужилац наложио је хитну обдукцију тела, како би се утврдио узрок смрти И ДНК вештачење како би се утврдио идентитет лица.
Према информацијама доступним редакцији "Блиц ТВ", полицију је контактирао рођак жене из Београда и рекао да скоро годину дана није успео да се чује са њом.
Полиција и ватрогасци су, у присуству сведока, обили стан који је био уредно закључан и унутра пронашли тело у фази распадања. По налогу Вишег јавног тужилаштва биће спроведена обдукција, али према незваничним информацијама, нема знакова насиља.
"Имала је једну мачку, није имала деце"
Комшије кажу да су мислили да је жена отпутовала, да су чак и ролетне на једном од прозора биле подигнуте, али да нису посумњали да се догодило нешто озбиљно.
- Живела је овде сигурно више од десет година, али је слабо комуницирала са комшијама. Значи, имала је једну мачку, то је то, а родбину није имала, није имала деце, није имала никога. Нико није могао да јој приђе, да бисмо знали шта се дешава са женом. Мислим, сретала сам је кад идем у продавницу и тако то, и на улазу, али није се јављала. Једноставно, жена је одлазила, долазила, некада по пар месеци није била ту, и то је био разлог - рекла је комшиница Стеванка Карањац.
Блиц незванично сазнаје да је жена умрла пре више од годину дана, али да ће после обдукције бити све јасно. Преминула жена становала је у овој згради више од деценије.
Највише се дружила са комшијом из суседног стана, човеком који је такође преминуо пре извесног времена.
Некада је комшилук био као део породице - први ослонац, прва помоћ у невољи. Данас, међутим, зидови између станова постали су баријере. Отуђење које се увукло у свакодневицу иде толико далеко да неко може да умре, а да нико из ходника, зграде, улице – то и не примети.
- То је убрзан темпо живота, немање времена. Немање времена, не само да се посветимо својој породици у смислу интимних односа, а камоли да то ширимо на комшије и на пријатеље. Други друштвени разлог је оно што се и истраживања показују, јесте да јуримо све више тај индивидуализам и неке културе успеха. И онда опет немамо времена да се посветимо другим људима, него смо искључиво фокусирани на себе и на своју каријеру, на стварање новца - каже Николина Јањић, психолошкиња.
Феноменолошки гледано - отуђење није само последица ужурбаног живота, већ губитак осећаја заједништва. Као да више не живимо једни поред других, већ паралелно, у сопственим мехурима, наглашавају психолози.
- Стварно верујем да је кључ у балансу и оно што се некако коси са нашом културом јесте да смо ми са ових простора колективна култура и да се до пре 10-15 година много ценило то заједништво и заправо наша улога у заједници, а сада када јуримо тај индивидуализам то се губи и мислим да је јако важно у свему овоме да заправо радимо на себи и да то слободно време које имамо проводимо квалитетно тако што ћемо да улажемо у односе, а не само у материјалне ствари - додаје Јањић.
Психолози указују да модерни начин живота форсира индивидуализам, затварање у сопствени простор, фокус на личне обавезе и дигитални свет. Док је раније зграда била мала заједница – данас је тек скуп станара који дели исти кров, али не и осећај припадности. Можда је време да опет погледамо око себе, да покуцамо на врата, не зато што нам нешто треба, већ да проверимо да ли је са комшијом или комшиницом све у реду.