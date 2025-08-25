clear sky
БЕЗ ДОЗВОЛЕ И ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА

КОЛИМА УДАРИО МАЛИШАНА (8) ПА ГА ОСТАВИО НА УЛИЦИ! Ухапшен бахати возач (21) који је изазвао несрећу у Крњачи

25.08.2025. 11:03 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Београдска полиција ухапсила је возача Д.П. (21) који је у суботу у Крњачи ударио дечака А.Ћ. (8) дао гас и побегао.

Према незваничним сазнањима, он је био за воланом "реноа", у тренутку када је  дечак ван пешачког прелазио улицу.

Малишан је са тешком повредом главе примљен у Ургентни центар, а затим хитно пребачен у Тиршову.

Како преносе медији, возач Д.П. који је ударио дете нема положен возачки испит нити дозволу.

О случају је обавештено надлежно тужилаштво.


Телеграф.рс

