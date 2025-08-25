БЕЗ ДОЗВОЛЕ И ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА
КОЛИМА УДАРИО МАЛИШАНА (8) ПА ГА ОСТАВИО НА УЛИЦИ! Ухапшен бахати возач (21) који је изазвао несрећу у Крњачи
25.08.2025. 11:03 11:07
Београдска полиција ухапсила је возача Д.П. (21) који је у суботу у Крњачи ударио дечака А.Ћ. (8) дао гас и побегао.
Према незваничним сазнањима, он је био за воланом "реноа", у тренутку када је дечак ван пешачког прелазио улицу.
Малишан је са тешком повредом главе примљен у Ургентни центар, а затим хитно пребачен у Тиршову.
Како преносе медији, возач Д.П. који је ударио дете нема положен возачки испит нити дозволу.
О случају је обавештено надлежно тужилаштво.
