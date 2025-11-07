overcast clouds
КОМШИЈСКА СВАЂА ПРЕРАСЛА У КРВАВИ ОБРАЧУН! Лопатом ударао комшиницу по глави и стомаку, жена у критичном стању

07.11.2025. 16:07 16:08
Жртва је хоспитализована у Клиничком центру у Нишу ради лечења.

Више јавно тужилаштво у Лесковцу одредило задржавање Ц. Ј. (69) из Губаревца код Лесковца због сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају, сазнаје "Блиц".

Како сазнајемо, сумња се да је он данас у Губеревцу при расправи са комшиницом Ц. Б.(61) исту металним делом лопате ударио по глави и стомаку и нанео тешке и по живот опасне повреде.

- Жена је задобила повреде у виду прелома слепоочне кости и хематома у пределу стомака због којих повреда је примљена на лечење у КЦ у Нишу. Обављен увиђај од стране јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу - каже извор "Блица".

Вести Хроника
