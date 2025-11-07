ТОРЦИДА: НАПАД НА МАНИФЕСТАЦИЈИ СЕ НИЈЕ ДЕСИО Навијачи и ветерани сутра протестују у Сплиту, тврде да је инцидент ИЗМИШЉЕН, ЕВО ШТА ЈОШ
СПЛИТ: Навијачка група Торцида за сутра је на сплитској Риви најавила протест због хапшења и притварања тројице мушкараца за које се сумња да су учествовали у спречавању одржавања Фолклорне вечери у оквиру Дана српске културе у понедељак увече у том граду.
Протесту Торциде, према најави, придружиће се и удружења ветерана из Далмације.
Полиција је до сада идентификовала и привела девет особа старости од 23 до 59 година, који се сумњиче да су обучени у црно, уз усташке покличе, онемогућили одржавање Вечери фолклора српске националне мањине у Хрватској.
Они се сумњиче због кривичних дела насилничко понашање и повреда слободе изражавања националне припадности. Међу ухапшенима је и новоизабрани председник основног огранка ХДЗ-а Блатине, Јаков Ћалета.
Торцида је у својој најави протеста напада медије које криви за "медијске манипулације, измишљање напада и инцидената који се нису догодили", те стварање хистерије. Kажу да се радило о догађају "који је за циљ имао мирно изразити неслагање с одржавањем манифестација на којима се пева о хрватским градовима као српскима" и промовише "такозвана култура" државе која је "извела агресију на Хрватску", преноси хрватски портал Индеx.
Један од приведених је, тврди Торцида, ветеран који се борио у Вуковару и девет месеци провео у логору Митровица. Њему је одређен истражни затвор од месец дана. Притворен је, наводи Торцида, због "изражавања свог мишљења на догађају на којем не да нико није озлеђен него никоме није пала длака с главе".
У притвору су, наводе, Петар Гојун, хрватски бранитељ и логораш чији је брат убијен у Вуковару и још није пронађен, као и деца хрватских бранитеља.
Није познато да ли је Торцида пријавила сутрашњи скуп.