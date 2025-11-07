У БУЏЕТУ ЗА 2026. НАЈВИШЕ ПРИХОДА ОД ПДВ-А Пољопривреди наставак субвенција, ВЕЛИКА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ: Рума-Шабац-Лозница, аутопута Београд-Зрењанин, моста - обилазнице око Новог Сада...
БЕОГРАД: Предлогом закона о буџету за 2026. годину, који је данас упућен у скупштинску процедуру, од укупно планираних 2.414,7 милијарди динара прихода, највећи део требало би да се обезбеди од пореза на додату вредност (ПДВ), док је највећи издатак од 2.751,7 милијарди планираних расхода, предвиђен за плате запослених.
Када је реч о приходима, највећа приходна ставка ПДВ, пројектована је у висини од 1.084 милијарди динара што представља номинално повећање од 8,2 одсто у односу на процену за ову годину а њено учешће у структури укупних прихода у 2026. години и износи 44,9 одсто.
Порез на доходак пројектован је у износу од 150,5 милијарди, за 7,3 одсто више него 2025. а учешће овог пореза у укупним буџетским приходима је 6,2 одсто.
Од пореза на добит правних лица очекује се 275 милијарди динара или 11,4 одсто укупних прихода.
Приходи од акциза пројектовани су у износу од 453,3 милијарде динара или 18,8 укупне суме, при чему предњаче акцизе на нафтне деривате које су планиране у износу од 244 милијарде.
Од царина се очекује 99,9 милијарди, од осталих пореских прихода 17,3 млрд, од непореских 303,3 а од донација 31,4 милијарде динара.
Што се расхода тиче, скоро четвртина, прецизније 23,85 одсто, односно 656,15 милијарди динара предвиђено је за запослене, тј. за њихове плате, накнаде, додатке, социјалне доприносе на терет послодавца и остале расходе.
Више од петине расходне стране буџета, тачније 21,92 одсто чине издаци за нефинансијску имовину који су планирани у износу од 603,28 милијарде.
Како се наводи у предлогу буџета значајнија средства из ове ставке обезбеђена су за изградњу Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима, за ЕXПО Београд 2027, тунел од Карађорђеве улице до Дунавске падине, Војску Србије, брзу саобраћајницу Iб реда Нови Сад-Рума, пројекат мађарско-српске железнице, реконструкцију железничке пруге Ниш- Димитровград, изградњу аутопута Е-761, деонице Појате-Прељина, изградњу саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница, аутопута Београд-Зрењанин, моста - обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама.
Затим за изградњу комуналне, односно канализационе инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Србији, изградњу београдског метроа, северне обилазнице око Крагујевца, брзе саобраћајнице петље Пожаревац-Голубац, пруге између Земун поља и Националног стадиона, саобраћајница за потребе ЕXПО 2027 Београд, модернизацију инфраструктуре основних школа, обнову и изградњу објеката јавне намене у области здравства, просвете и науке и друго.
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране су у износу од 395,19 милијарди динара или 14,36 одсто укупних расхода и издатака и односе се на дотације Националној служби за запошљавање, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Републичком фонду за здравствено осигурање, Фонду за социјално осигурање војних осигураника и остале дотације.
Расходи за коришћење услуга и роба износе 271,54 милијарде, за отплату камата и пратећих трошкова задуживања 212,19 милијарди.
За субвенције је предвиђено 214,46 милијарди динара а највише за пољопривреду -116,5 милијарди.
Дотације међународним организацијама планиране су у износу од 10,96 милијарди, трансфери осталим нивоима власти 83,12 милијарди а за остале дотације и трансфере планирано је 3,60 милијарди.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 212,21 милијарди или 7,71 одсто укупних расхода и издатака а остали текући расходи планирани су у износу од 51,82 милијарди при чему је највећи износ планиран за дотације невладиним организацијама.
Издаци за отплату главнице, у циљу спровођења јавних политика, планирани су у износу од 23,70 милијарди а за набавку финансијске имовине, у циљу спровођења јавних политика 13,48 милијарди, што представља 0,49 одсто укупних расхода и издатака.
Највећи износ средстава планиран је за функционисање Министарства одбране и Војске Србије, за кредитну подршку предузећима у поступку приватизације, индивидуалну помоћ студентима, административну подршку управљању финансијским и фискалним системом, формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса, програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији и друго.