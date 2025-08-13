ВЕЛИКИ ПОЖАР У КРАГУЈЕВЦУ Горело пет хектара ниског растиња! ВАТРА СЕ БРЗО ШИРИЛА, срећом стављена под контролу (ВИДЕО)
КРАГУЈЕВАЦ: Ватра се ширила и претила је да угрози погоне компаније ПМЦ , бившег Фијатовог компоненташа, али и оближње куће
Ватрогасно - спасилачка бригада у Крагујевцу добила је позив око 14 сати из насеља Грошница, односно из улице Радоја Вуксановића, где је избио велики пожар. Ватра се проширила и у једном тренутку је горело је пет хектара ниског растиња, незванично сазнаје Глас Шумадије.
Ватра се ширила и претила је да угрози погоне компаније ПМЦ , бившег Фијатовог компоненташа, али и оближње куће.
У гашењу пожара учествовало је шест ватрогасних возила, 15 ватрогасаца, индустријска јединица Фијата и цистерна са водом ЈКП Шумадија.
Пожар је стављен под контролу, у току је догашавање ватре, спасени објекти, није било повређених.
Снимак с лица места можете да погледате
">ОВДЕ.