ВЕЛИКИ ПОЖАР У КРАГУЈЕВЦУ Горело пет хектара ниског растиња! ВАТРА СЕ БРЗО ШИРИЛА, срећом стављена под контролу (ВИДЕО)

13.08.2025. 16:40 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Глас Шумадије
d

КРАГУЈЕВАЦ:  Ватра се ширила и претила је да угрози погоне компаније ПМЦ , бившег Фијатовог компоненташа, али и оближње куће

Ватрогасно - спасилачка бригада у Крагујевцу добила је позив око 14 сати из насеља Грошница, односно из улице Радоја Вуксановића, где је избио велики пожар. Ватра се проширила и у једном тренутку је горело је пет хектара ниског растиња, незванично сазнаје Глас Шумадије.  

Ватра се ширила и претила је да угрози погоне компаније ПМЦ , бившег Фијатовог компоненташа, али и оближње куће.

У гашењу пожара учествовало је шест ватрогасних возила, 15 ватрогасаца, индустријска јединица Фијата и цистерна са водом ЈКП Шумадија.

Пожар је стављен под контролу, у току је догашавање ватре, спасени објекти, није било повређених.

Снимак с лица места можете да погледате


View this post on Instagram


A post shared by Nikola Jovanovic-Shimunic (@shimun___)

">ОВДЕ.

Глас Шумадије

пожар растиње крагујевац
