ПОЛИЦИЈА У ВАЉЕВУ УХАПСИЛА ТРОЈЕ ЗБОГ ИЗАЗИВАЊА ПОЖАРА Плаћени да подметну пожару у продавници
13.08.2025. 13:18 14:11
ВАЉЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова у Ваљеву ухапсили су Р. Т. (31), В. С. (29) и Н. Д. (21) из Ваљева, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело изазивање опште опасности.
Р. Т. се сумњичи да је ангажовао В. С. и Н. Д. да уз новчану накнаду изазову пожар у једном трговинском објекту у Ваљеву.
В. С. и Н. Д. су, како се сумња, у току ноћи 7. августа разбили прозор на овом објекту, а потом унутра сипали запаљиву течност и изазвали пожар.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени овом тужилаштву, саопштила је Полицијска управа у Ваљеву.