Крали лаптопове, мобилне, накит, новац... У СУБОТИЦИ УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ПРОВАЛE У КУЋЕ на периферији града
СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици, интензивним радом, ухапсили су И. В. (29) и Г. К. (19) из Суботице, због сумње да су провалили у две куће и украли телефоне, лаптопове, новац и накит.
Они су осумњичени за извршење два кривична дела тешка крађа, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.
Сумња се да су они у току августа провалили у две куће на периферији Суботице и украли три лаптопа, два мобилна телефона, таблет, два ручна сата, накит и новац.
Полиција је приликом претреса куће коју је користио И. В. пронашла део украдених ствари и оне ће бити враћене власницима.
Такође, код осумњичених је нађена и мања количина марихуане, па ће против њих бити поднета и кривична пријава због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
И. В. и Г. К. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Суботици.