broken clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Крали лаптопове, мобилне, накит, новац... У СУБОТИЦИ УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ПРОВАЛE У КУЋЕ на периферији града

04.09.2025. 16:11 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици, интензивним радом, ухапсили су И. В. (29) и Г. К. (19) из Суботице, због сумње да су провалили у две куће и украли телефоне, лаптопове, новац и накит.

Они су осумњичени за извршење два кривична дела тешка крађа, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.
 

Сумња се да су они у току августа провалили у две куће на периферији Суботице и украли три лаптопа, два мобилна телефона, таблет, два ручна сата, накит и новац.
 

Полиција је приликом претреса куће коју је користио И. В. пронашла део украдених ствари и оне ће бити враћене власницима. 
 

Такође, код осумњичених је нађена и мања количина марихуане, па ће против њих бити поднета и кривична пријава због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћено држање опојних дрога. 
 

И. В. и Г. К. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Суботици.

суботица крађе обијали викендице лопови
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ Украли новац путнику у аутобусу, па откривене и потернице

ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ Украли новац путнику у аутобусу, па откривене и потернице

03.09.2025. 20:39 20:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај