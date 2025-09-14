КРВАВА ПРОСЛАВА ПУНОЛЕТСТВА Севале песнице и нож, међу тешко повређенима и слављеник
Више особа је повређено у тучи која се догодила синоћ, око пола сата после поноћи, испред једног угоститељског објекта на Зрењанинском путу у Београду, где је организована прослава пунолетства. У овом сукобу је коришћен и нож.
Како преноси Телеграф.рс, полиција и екипа Хитне помоћи убрзо су пристигли на лице места, а лекари су одмах пружили помоћ повређенима.
Према незваничним информацијама, Б. Ћ. (28) је задобио тешке телесне повреде и превезен је у Ургентни центар где су му лекари констатовали убодну рану у пределу руке, као и повреде главе.
У Ургентном центру су збринути и А. К. (36) и П. П. (31), чије су повреде окарактерисане као лаке телесне повреде.
На лечење у КБЦ Звездара јавио се и слављеник С. М. (18), који је претрпео више повреда по телу. Код њега су лекари констатовали тешке телесне повреде, због чега је задржан на даљем лечењу и надлежном медицинском праћењу.
Полиција је обавила увиђај на лицу места и интензивно ради на расветљавању околности туче, као и на идентификацији свих учесника.
За сада није познато шта је тачно довело до тога да туча избије међу окупљенима, а мотив сукоба још увек се испитује.