КРВАВИ ДАН У ГЊИЛАНУ Три особе убијене, више рањених у пуцњави

10.08.2025. 15:52 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Три особе су убијене, а неколико је рањено у пуцњави која се догодила данас у Гњилану, док је осумњичени нападач у бекству, пренела је Коха.

Болница у Гњилану саопштила је да је на лицу места констатована једна смрт, а да су две особе пребачене у Ургентни центар без знакова живота.

Осумњичени за убиства је Мефаил Шкодра, од раније познат тзв. косовској полицији.

Тзв. косовска полиција је расписала потерницу за њим због убистава и затражила помоћ грађана у потрази, наводи Коха.

