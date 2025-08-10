КРВАВИ ДАН У ГЊИЛАНУ Три особе убијене, више рањених у пуцњави
10.08.2025. 15:52 15:54
Три особе су убијене, а неколико је рањено у пуцњави која се догодила данас у Гњилану, док је осумњичени нападач у бекству, пренела је Коха.
Болница у Гњилану саопштила је да је на лицу места констатована једна смрт, а да су две особе пребачене у Ургентни центар без знакова живота.
Осумњичени за убиства је Мефаил Шкодра, од раније познат тзв. косовској полицији.
Тзв. косовска полиција је расписала потерницу за њим због убистава и затражила помоћ грађана у потрази, наводи Коха.