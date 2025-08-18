КРВАВИ ВИКЕНД НА ЗРЕЊАНИНСКИМ ПУТЕВИМА Седам несрећа, двоје погинулих, тринаесторо повређених
18.08.2025. 15:39 15:40
На подручју Полицијске управе у Зрењанину прошлог викенда догодило се седам саобраћајних незгода, објавила је данас зрењанинска полиција.
У њима су две особе изгубиле живот, девет је задобило тешке телесне повреде, а четири особе су лакше повређене.
Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 101 прекршај, а из саобраћаја је искључено осам возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Новог Бечеја задржала четрдесеттрогодишњег возача „опела“ који је возио са 2,23 промила алкохола у организму.
Како је најављено, против возача који су учинили прекршаје биће поднете одговарајуће прекршајне пријаве.