Након неколико сати

Лекари констатовали лакше телесне повреде, а онда му је позлило! ВОЗАЧ (57) ПРЕМИНУО У БОЛНИЦИ после судара код Смедерева

24.09.2025. 21:02
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо, Информер
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Возач аутомобила марке "рено" М.М. (57) преминуо је у болници, након судара са теретним возилом који се догодио на Смедеревском путу.

Како Информер незванично сазнаје, несрећа се догодила у уторак око 13 сати на Смедервском путу у месту Враново.
 

Возачу М.М. су након несреће, наводно констатоване лакше телесне повреде, међутим он је након неколико сати преминуо у болници.
 

Сумња се да се несрећа догодила када је М.М управљајући својим аутомобилом, када је излазио из кривине, прешао у супротну страну коловоза и сударио се са теретним возилом. 
 

Од силине ударца, аутомобил је слетео са пута. На првом прегледу лекара обојици возача су констатоване лакше телесне повреда, међутим, М.М је накнадно позлило. Он је након неколико сати касније преминуо у Ургентном центру - рекао је извор упознат са случајем.

Полиција је на месту несреће обавила увиђај, којим ће бити утврђено како се тачно несрећа догодила, као и који је узрок смрти возача М.М, преноси К1инфо.
 

возачи возач преминуо саобраћајна несрећа смедерево
Вести Хроника
