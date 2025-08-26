У ЛЕСКОВЦУ ТОКОМ ВИКЕНДА СКОРО 400 АЛКОТЕСТОВА Деветоро искључених из саобраћаја
ЛЕСKОВАЦ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, током викенда, алкотестирали су 391 возача и из саобраћаја искључили девет који су возили под дејством алкохола.
Саобраћајне патроле зауставиле су возаче "аудија" (31) и "тојоте" (40) који су управљали возилима са 1,55 и 1,31 промил алкохола у организму, саопштено је из Полицијске управе у Лесковцу.
Такође, полиција је из саобраћаја искључила возаче "опела" (25) и "тојоте" (24) који су возили под дејством амфетамина и возача "БМВ" (28) под дејством канабиса.
Овим возачима је одређено задржавање, а против њих и свих осталих који су учинили прекршаје поднете су одговарајуће прекршајне пријаве.