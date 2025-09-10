overcast clouds
МАЈКА ДВОЈЕ ДЕЦЕ УМРЛА ОД УБОДА СТРШЉЕНА Велика трагедија код Врњачке Бање, село завијено у црно

10.09.2025. 09:38 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Телеграф.рс
Коментари (0)
stršljen
Фото: unsplash.com, ilustracija

Мештанка села Рсавци код Врњачке Бање М.М., стара 38 година, мајка двоје деце, трагично је преминула јуче у преподневним сатима након уједа стршљена.

Како наводе мештани, несрећа се догодила изненада, а ујед је био у пределу врата, што је довело до брзог погоршања њеног здравственог стања. Нажалост, упркос покушајима да јој се укаже помоћ, до адекватне медицинске интервенције није дошло на време.

Трагедија је потресла цело село, а мештани истичу да готово није било довољно времена да се несрећа спречи.

трагедија ујед стршљен врњачка бања
Извор:
Курир.рс/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
