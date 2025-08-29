clear sky
МИНИСТРУ ДАЧИЋУ СТИГЛЕ ЈЕЗИВЕ ПРЕТЊЕ! У коверти пронађена ТРИ МЕТКА! Ево из ког града је стигла

29.08.2025. 11:24 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк
ivica
Фото: MUP Srbije

Министарство унутрашњих послова саопштава да је дана 28.8.2025. године приликом разврставања поште у згради Владе РС уочена коверта насловљена на министра унутрашњих послова Ивицу Дачића, у којој су, приликом прегледа на рендгену, пронађена три метка.

Наведена пошиљка је предата 26.8.2025. године у пословници Поште Србије у Пожаревцу. 

Лице је пронађено и даљи рад је у току.

ivica
Фото: MUP Srbije

 

Извор:
Пинк
Пише:
Дневник
