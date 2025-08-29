МИНИСТРУ ДАЧИЋУ СТИГЛЕ ЈЕЗИВЕ ПРЕТЊЕ! У коверти пронађена ТРИ МЕТКА! Ево из ког града је стигла
29.08.2025. 11:24 11:29
Министарство унутрашњих послова саопштава да је дана 28.8.2025. године приликом разврставања поште у згради Владе РС уочена коверта насловљена на министра унутрашњих послова Ивицу Дачића, у којој су, приликом прегледа на рендгену, пронађена три метка.
Наведена пошиљка је предата 26.8.2025. године у пословници Поште Србије у Пожаревцу.
Лице је пронађено и даљи рад је у току.