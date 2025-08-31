МОМЦИ ИЗБОДЕНИ НОЖЕМ Два младића ноћас нападнута на Врачару, ОБОЈИЦА ХИТНО ПРЕВЕЗЕНА НА РЕАНИМАЦИЈУ
31.08.2025. 07:59 08:01
На Врачару у Курсулиној улици ноћас се, непуна три часа после поноћи, догодило убадање ножем.
Тешко су повређена два младића, саопштено је у Хитној помоћи. Реч је о момцима од 20 и нешто година. Обојица су превезена на реанимацију.
Екипе хитне помоћи одговориле су током ноћи на 95 позива грађана, од којих је 22 било на јавном месту.
Лекаре Хитне за помоћ су најчешће звали хронични, срчани болесници и астматичари.
