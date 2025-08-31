broken clouds
17°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОМЦИ ИЗБОДЕНИ НОЖЕМ Два младића ноћас нападнута на Врачару, ОБОЈИЦА ХИТНО ПРЕВЕЗЕНА НА РЕАНИМАЦИЈУ

31.08.2025. 07:59 08:01
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

На Врачару у Курсулиној улици ноћас се, непуна три часа после поноћи, догодило убадање ножем.

Тешко су повређена два младића, саопштено је у Хитној помоћи. Реч је о момцима од 20 и нешто година. Обојица су превезена на реанимацију. 

Екипе хитне помоћи одговориле су током ноћи на 95 позива грађана, од којих је 22 било на јавном месту. 

Лекаре Хитне за помоћ су најчешће звали хронични, срчани болесници и астматичари. 

(Kurir.rs)

убадање ножем врачар
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај