МОМИРОВИЋУ И ВЕСИЋУ ПРИТВОР ПРЕИНАЧЕН У КУЋНИ ПРИТВОР Виши суд у Београду одлучио
БЕОГРАД: Виши суд у Београду заменио је меру притвора кућним притвором бившим министрима Томиславу Момировићу и Горану Весићу, сазнаје Танјуг.
Њима је најпре био одређен притвор до 30 дана, али је ту одлуку суд преиначио и одредио им кућни притвор.
Они су осумњичени да су заједно са осталим ухапшенима, вршењем коруптивних кривичних дела приликом пројекта "Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на релацији Нови Сад- Суботица-државна граница (Келебија)", оштетили буџет Србије за више од 115 милиона америчких долара.
Како је наведено раније у саопштењу тужилаштва, закључивањем Анекса 1 Комерцијалног уговора, Споразума 1, те Анекса 2, 3 и 4 Комерцијалног уговора Момировић, Весић, Димоски, Шурлан и Катанић осумњичени су да су омогућили да извођач ''ЦРИЦ - ЦЦЦЦ'' према финансијеру и инвеститору до сада укупно фактурише вредност изведених радова на пројекту у износу од 1.214.100.460,43 долара, као и да изведе додатне радове за које је преузета обавеза накнадног плаћања по фактурисању у вредности од 64.258.060,00 долара.
На тај начин су, како се сумња, извођачу ''ЦРИЦ - ЦЦЦЦ'' прибавили имовинску корист, у до сада утврђеној вредности од најмање 18.759.287 долара, а буџету Републике Србије нанели штету у износу од 115.558.520,43 америчких долара, који представља разлику између преузетих финансијских обавеза за буџет Републике Србије и уговорне цене из Комерцијалног уговора.