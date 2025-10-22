МУЉАЛИ СА ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДИМА, РЕГИСТРАЦИЈОМ И ОСИГУРАЊЕМ „Зарадили“ преко осам милиона динара ЕВО КАКО СУ СВЕ ИЗВЕЛИ
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да су дана 22. октобра 2025. године, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције овог тужилаштва и Полицијском управом Шабац, ухапшени осумњичени П.М. (1995.), М.Ђ. (1981.) и М.П. (1998.) због постојања основа сумње да су извршили продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 Кривичног законика.
У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка утврђено је да је П. М., као одговорно лице правног лица „MP Cars“ ДОО Шабац, од октобра 2024. до средине јуна 2025. године наплатио услуге техничког прегледа у укупном износу од 4.497.320 динара, али је само два пута извршио уплату дневног пазара, док је већи део новца, у износу од 4.397.430 динара, задржао за себе.
Поред тога, постоје основи сумње да је П. М. заједно са М. Ђ., овлашћеном за издавање регистрационих налепница за моторна и прикључна возила, прибавио противправну имовинску корист у износу од 1.484.125 динара. Сумња се да је М.Ђ. издала 210 регистрационих налепница без уплате средстава у буџет Републике Србије, док је новац преузет у готовини за П.М.
Такође, П. М. је заједно са М. П., аквизитером „АМС осигурања“ АД Београд, омогућио наплату премија осигурања за 145 клијената у укупном износу од 2.452.005 динара, при чему је П. М. прибавио противправну имовинску корист, а „АМС осигурање“ АД је оштећено за исти износ.
На овај начин, за П. М. је прибављена укупна противправна имовинска корист у износу од 8.335.560 динара.
На основу одобрења Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити приведени и саслушани.