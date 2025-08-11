МУП - Током појачане контроле откривено 32.000 прекршаја
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, током међународне акције појачане контроле саобраћаја открили су 31.819 прекршаја прекорачење брзине, саопштено је данас из МУП-а.
Kако се наводи, у акцији која је од 4. до 10. августа истовремено спроведена у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ (европска мрежа саобраћајних полиција), а која је била усмерена на откривање и санкционисање прекршаја прекорачења брзине, санкционисана су 3.443 возача због прекорачења брзине у зонама пешачких прелаза, а откривено је још 7.477 других прекршаја.
Током акције, највеће прекорачење брзине забележено је на мото-путу од Београда ка Шимановцима, где су припадници саобраћајне полиције пресретачем зауставили и искључили из саобраћаја 41-годишњег возача аутомобила марке "ауди" који се кретао брзином од чак 225,9 километара на час, на делу путу где је ограничење брзине 100 километара на час.
Против возача је поднета прекршајна пријава због насилничке вожње.
МУП и овом приликом скреће пажњу да је неприлагођена брзина и даље највећи проблем безбедности саобраћаја у нашој земљи, с обзиром да је готово половина саобраћајних незгода са погинулим лицима последица неприлагођене брзине.