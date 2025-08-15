„Најпре вређао, а потом и гађао ''подесним чврстим предметима'' полицијске службенике“ УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА НАПАД НА ПОЛИЦАЈЦЕ код Правног факултета
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Палилула, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С.Р. (2003) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу, саопштено је вечерас из МУП.
Он се сумњичи да је у ноћи између 13. и 14. августа, на непријављеном јавном скупу, са више лица, на углу Београдске улице и Булевара краља Александра, најпре вређао, а потом и гађао ''подесним чврстим предметима'' полицијске службенике, од којих су двојица задобила повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву Београду.
Полиција наставља рад на идентификацији свих лица која су учествовала у нападу на полицијске службенике и нарушавала јавни ред и мир, наводи се у саопштењу.