МИНИСТАР ДАЧИЋ О СИНОЋНИМ ИНЦИДЕНТИМА: "Полиција брутално нападнута без повода и разлога" - ПОВРЕЂЕНО 75 ПОЛИЦАЈАЦА, 9 ТЕШКО, ПРИВЕДЕНА И ТРОЈИЦА СТРАНАЦА
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, поводом синоћних догађаја у којима је дошло до масовних напада на полицију, позвао је на мир и суздржаност и упозорио да ће полиција, која је ту да штити јавни ред и мир, реаговати искључио у складу са законом.
Министар је истакао да је синоћ повређено 75 полицијских службеника, од којих је 9 са тешким телесним повредама, да је оштећено више возила и уништено више од 70 комада заштитне опреме. Додао је да је у протекла три дана повређенукупно 121 полицијски службеник, од којих је прексиноћ повређено 27, док је 19 полицајаца повређено вече пре тога.
Сточетранест приведених
„Да сумирамо ноћашње бруталне нападе на полицију. Као што смо и синоћ рекли, без икаквог повода, без икаквог разлога, полиција је масовно и брутално нападнута. Били су насилни покушаји пробоја кордона, гађања полицијских службеника каменицама, циглама, пиротехничким средствима, залеђеним пластичним флашама напуњеним водом, уз употребу разних мотки, држалица, палица и тако даље“, изјавио је Дачић и додао да су демонстранти дошли да се сукобе са полицијом и нападну је са намером да је повреде.
„Ових дана су као изговор користили да се окупљајуиспред страначких просторија, због присталица Српске напредне странке. Синоћ није било никога. Није им чак било довољно да запaле, демолирају просторије у којима никога није било и које нико није бранио, они су хтели и касније се и сукобили са полицијом. Напали су полицију, што је доказ, а и широм Србије се то видело, да су полицајци нападнути у вршењу своје службене дужности“, истакао је Дачић и нагласио да се ниједна интервенција полиције, нигде у Србији, није десила док полиција није била нападнута.
Министар Дачић је рекао да је приведено 114 лица, да су поднете 34 кривичне, а 28 прекршајних пријава, као и да је откривено 11 прекршаја по Закону о безбедности саобраћаја.
„Лица ће бити, или су већ предата надлежним правосудним органима, односно тужилаштву на даље поступање. Како ће се та дела квалификовати и да ли ће се уопште квалификовати и ко ће бити задржан и ко ће бити пуштен, није више у рукама Министарства унутрашњих послова, односно полиције“, поручио је министар Дачић и додао да су овакви догађаји брутални напад не само на полицију, већ и на државу Србију, зато што су, како је рекао, полицајци оличење државе и представљају државу.
Министар је поручио да полицајци никога не нападају, већ су ту да штите јавни ред и мир.
„Чиме су ти полицајци заслужили да их неко гађа, да их неко напада? Нигде не можете видети у опозиционим медијима слике напада на полицију, које су претходиле интервенцији полиције. Имате само слике интервенције полиције, као реакција на напад на полицију. Полиција има законско право, односно обавезу да то уради. Тако да, чак и тамо где се види на неким фотографијама да неко држи неку шипку или мотку у руци, каже се - а то је држалица од џогера. А тиме што удара полицију, ко има право да удара полицију и где то може у свету?“, рекао је министар и нагласио да не постоји полицијска бруталност у којој ће бити повређено 75 полицајаца, додавши да су то чињенице које не говори као политичар, већ као министар унутрашњих послова.
Дачић је истакао да је полиција максимално ангажована и ангажује се свуда да обезбеди јавни ред и мир.
„Јуче је било ангажовано више од 2.000 наших припадника у целој Србији и они су били изложени бруталним нападима свих ових дана, недеља и месеци“, рекао је Дачић.
Приведена три страна држаљанина
Министар је нагласио да су у акцији привођења доведена и три страна држављанина.
„У акцији довођења, односно привођења људи који су нападали полицију, дакле није реч о вербалним нападима, викању, звиждању, реч је о нападима-гађање полицајаца циглама, каменицама, коцкама, флашама са залеђеном водом, напад на полицајца са разним моткама, палицама, држалицама, бацање различитих пиротехничких средстава. Полиција је апсолутно масовно, масивно и драстично нападнута. Приведена су три страна држављанина која су нападала полицију“, рекао је министар Дачић.
Према његовим речима, синоћ око 23.40 часова на углу Немањине и Ресавске улице дошло је до инцидента где је држављанин Хрватске, који се налазио у групи са више лица, вршио насиље и напао припадника одреда Жандармерије, ангажованог те вечери.
„Реч је о Бруну Хорвату, држављанину Хрватске, који је те вечери ушао на прелазу код Шида. Шта тражи држављанин Хрватске на протесту и напада Жандармерију? Замислите да је нека Србенда одавде из Србије отишла у Загреб и нападала полицијске службенике. Значи, он долази из Хрватске специјално због тога и напада нашу Жандармерију и сад је то полицијска бруталност“, изјавио је министар.
Дачић је додао да је други странац који је дошао заједно са хрватским држављанином, држављанин Словеније, нашег порекла, Станислав Костић (1986), који је завршио обавештајне студије у САД и радио у Кини.
„Хвали се да је учествовао на демонстрацијама широм Европе. Трећи странац, што је опет занимљиво, италијански је држављанин Алесио Латерца 1980. годиште, који је на привременом боравку у Србији радно, ради у Мајкрософту. Толико о томе да нема учешћа страног фактора“, истакао је министар.
Позив на мир, суздржаност и поштовање закона
Дачић је позвао све на мир и суздржаност, истичући да свако мора да поштује закон.
„Ми све позивамо на мир, све позивамо на суздржаност, али јасно кажемо, полиција има обавезу да обезбеђује стабилан јавни ред и мир. Свако мора да поштује закон. Видело се овде добро шта је био циљ, видело се добро да и без присуства присталица Српске напредне странке, у неким градовима су нападнуте и просторије Социјалистичке партије Србије, и без икаквог повода или присуства наших или присталица СНС нападнуте су, запаљене, опљачкане просторије СНС.Што је доказ да су тражили сукоб и да су хтели напад и на грађане који другачије мисле, а када њих нема, напад на полицију, напад на полицију са жељом да се они повреде. Није било никакве дилеме око свега тога“, рекао је министар.
Дачић је нагласио да присуство тих људи није у великом броју, али да су изузетно агресивни и са јасним намерама да нападају полицију.
„Ми желимо да упозоримо све да нико нема право да напада полицију и да ће полиција увек реаговати у складу са законом. А да не говоримо о томе колико је то блаже у односу на реаговање у неким другим западним земљама. Полиција ради свој посао, полиција је народна, она ради у интересу државе.Овде није реч о било којим политичким странкама, реч је о држави, реч је о томе да се обезбеди стабилан јавни ред и мир. Овакве сцене нису нормалне и оне не смеју никоме да буду циљ и то полиција има обавезу да спречи“, закључио је Дачић.