НЕСРЕЋА КОД ЛОЗНИЦЕ Мотоциклиста упао у провалију, СПАСИОЦИ ГА ИЗВУКЛИ

17.08.2025. 15:31 15:40
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Према информацијама добијеним у 13:42 часова, нешто раније, око 13:00, стигла је пријава да је на Лозничком путу, код Ђедине Воденице, дошло до превртања двоточкаша.

Мотоцикл је остао на коловозу, док је возач пао низ стрму литицу и није могао самостално да се извуче.

По доласку екипа на лице места, установљено је да је возач у свесном стању и да је са њим одржавана константна комуникација. Налазио се на око десет метара испод нивоа пута.

Спасиоци су успешно евакуисали повређеног у 13:31 часова, након чега је предат екипи Хитне помоћи.

лозница мотоциклиста несрећа несрећа спасиоци
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
