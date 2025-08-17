НЕСРЕЋА КОД ЛОЗНИЦЕ Мотоциклиста упао у провалију, СПАСИОЦИ ГА ИЗВУКЛИ
17.08.2025. 15:31 15:40
Коментари (0)
Према информацијама добијеним у 13:42 часова, нешто раније, око 13:00, стигла је пријава да је на Лозничком путу, код Ђедине Воденице, дошло до превртања двоточкаша.
Мотоцикл је остао на коловозу, док је возач пао низ стрму литицу и није могао самостално да се извуче.
По доласку екипа на лице места, установљено је да је возач у свесном стању и да је са њим одржавана константна комуникација. Налазио се на око десет метара испод нивоа пута.
Спасиоци су успешно евакуисали повређеног у 13:31 часова, након чега је предат екипи Хитне помоћи.