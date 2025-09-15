clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Није далеко стигао... УХАПШЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА Згазио човека, па побегао! ЕВО ГДЕ ГА ЈЕ ПОЛИЦИЈА ЛОЦИРАЛА и ставила му лисице

15.09.2025. 17:46 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
муп
Фото: MUP

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб, Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили С. П. (1988).

Како је Дачић навео,  С.П. се сумњичи да је данас колима усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца, након чега је побегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у околини Обреновца.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб,  Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили су С. П. (1988) који се сумњичи да је данас колима усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца, након чега је побегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у  околини Обреновца.

Полиција га је убрзо ухапсила у месту Црвена Јабука у кукурузишту, у околини Уба, нагласио је министар.

Осумњичени се доводи у службене просторије полиције и наставља се даљи рад на утврђивању свих околнолности и чињеница овог догађаја, изјавио је Дачић.

муп
Фото: MUP


 

убиствo убиства Ухапшен Обреновац
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај