Није далеко стигао... УХАПШЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА Згазио човека, па побегао! ЕВО ГДЕ ГА ЈЕ ПОЛИЦИЈА ЛОЦИРАЛА и ставила му лисице
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, ПС Уб, Интервентне јединице 92 и УКП у Београду, ухапсили С. П. (1988).
Како је Дачић навео, С.П. се сумњичи да је данас колима усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца, након чега је побегао, а којем је претходно, како се сумња, запалио кућу у околини Обреновца.
Полиција га је убрзо ухапсила у месту Црвена Јабука у кукурузишту, у околини Уба, нагласио је министар.
Осумњичени се доводи у службене просторије полиције и наставља се даљи рад на утврђивању свих околнолности и чињеница овог догађаја, изјавио је Дачић.