НОЋ УЖАСА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ Након слетања са пута, 19-годишњакиња изгубила живот, мушкарац хоспитализован у Новом Саду
13.09.2025. 22:15 22:19
Девојка (19) погинула је вечерас око 20.30 сати у саобраћајној несрећи која се догодила на Обровачком путу код насеља Телеп у Бачкој Паланци!
Трагедија се догодила кад је путничко возило, које се кретало из правца Бачке Паланке ка Обровцу, слетело са пута, а како наводи Инстаграм страница backapalankadesavanja, у аутомобилу су се налазила четири путника.
Један мушкарац је са тешким повредама превезен у Ургентни центар у Новом Саду, док за остале учеснике није званично саопштено у каквом су здравственом стању.
Саобраћај на овом делу пута је обустављен.