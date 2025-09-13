clear sky
НОЋ УЖАСА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ Након слетања са пута, 19-годишњакиња изгубила живот, мушкарац хоспитализован у Новом Саду

13.09.2025. 22:15 22:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Dnevnik

Девојка (19) погинула је вечерас око 20.30 сати у саобраћајној несрећи која се догодила на Обровачком путу код насеља Телеп у Бачкој Паланци!

Трагедија се догодила кад је путничко возило, које се кретало из правца Бачке Паланке ка Обровцу, слетело са пута, а како наводи Инстаграм страница backapalankadesavanjaу аутомобилу су се налазила четири путника.

Један мушкарац је са тешким повредама превезен у Ургентни центар у Новом Саду, док за остале учеснике није званично саопштено у каквом су здравственом стању.

Саобраћај на овом делу пута је обустављен.

