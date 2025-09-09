НОВИ ДЕТАЉИ ФИЛМСКЕ ПЉАЧКЕ НА ПАЛИЛУЛИ! Тајанствени лопов изнео цео сеф са 250.000 евра! ЧАК је и врата закључао
Лопов оставио трагове на лицу места и користио кључ за улаз у зграду. Видео-надзор објекта биће прегледан током истраге.
Београдска полиција истражује тешку крађу која се догодила у периоду од 5. до 7. септембра у општини Палилула, у улици Светозара Ћоровића. За сада непознати починилац успео је да уђе у пословну зграду и из канцеларије фирме "Батес" однесе сеф са око 250.000 евра.
Према незваничним информацијама из истраге, лопов је у зграду ушао помоћу оригиналног или вешто израђеног кључа, откључавши главна улазна врата и додатна врата у приземљу. Након тога се попео на четврти спрат, где је обио алуминијумска врата фирме, а затим ушао у канцеларију директора, пише "Република".
Тамо је, из зида у којем је био уграђен, извадио и однео сеф, у коме се налазило око 50.000 евра у готовини, док је остатак суме био у динарима. Након крађе, починилац је закључао врата и мирно напустио зграду на Палилули.
Наводно, велики број запослених, око 20, поседује кључеве за заједничке просторије и улаз, што ће додатно отежати посао инспекторима.
Зграда има видео-надзор, чији ће снимци бити прегледани током наредних дана. На лицу места полиција је пронашла трагове рукавица, као и трагове обијања подесним предметом, који ће бити упућени на вештачење.