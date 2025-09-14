light rain
ИЗГУБИЛА ЖИВОТ ТОКОМ ПАРАСЕЈЛИНГА

НОВИ ДЕТАЉИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ НОВОСАЂАНКЕ (19) У БУДВИ Адвокат породице сумња на скривене информације, ево шта је показала обдукција

14.09.2025. 10:07 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Информер, Блиц
Обдукција на телу Тijане Р. (19), Новосађанке која је трагично изгубила живот током парасејлинга у Будви 28. маја, показала је да је директни узрок смрти утопљавање и гушење (асфиксија), уз тешке повреде грудног коша, укључујући трауму плућа и унутрашње крварење.

Према извештају Хитне медицинске помоћи из Будве, њихов тим је стигао на лице места око 11 сати и затекао тело без знакова живота, након што се девојка откачила и пала у воду са око 150 метара висине. Сведоци су потврдили да је одмах изгубила свест.

Тело је одмах пребачено у Центар за судску медицину у Подгорици, где је обдукција потврдила смрт. Ова трагедија је потресла целу земљу, а рођака жртве је детаљно описала околности инцидента.

Сумњиви детаљи скривени од јавности

Адвокат породице открио је за медије да постоје детаљи који су скривени од јавности и родитеља, укључујући видео-снимак на коме се види да је празно седиште наставило да се креће још неколико минута након трагичног скока.

Како наводи Информер, у видео запису се чује разговор двојице радника агенције, који буди сумњу у њихове намере и правовремену реакцију након скока младе Новосађанке.

Власник агенције за водене спортове, М. К., ухапшен је неколико дана након несреће. Он је раније изјавио да Тijана није показивала страх и да је имала бесплатну вожњу јер је снимала промо-спот.

Стручњаци, анализирајући снимак и околности, искључили су могућност самоубиства и претпостављају да је девојка доживела напад панике када је осетила непосредну опасност по живот. У током таквог напада, тело реагује интензивним физичким променама, што је могло допринети трагичном исходу.

обдукција обдукција тела Будва
