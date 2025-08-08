У питању је млађи мушкарац
ОБОРЕН БИЦИКЛИСТА НА КРУЖНОМ ТОКУ У ФРУШКОГОРСКОЈ Превезен колима Хитне, задобио ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ (ФОТО)
Вечерас је на турбо кружном току у Фрушкогорској улици у Новом Саду оборен млађи мушкарац на бициклу.
Он је, како јавља 192, превезен колима хитне помоћи, а према првим информацијама задобио је повреде главе.
Оно што је у овом случају специфично, наводи 192, је да на самој бицклистичкој стази стоји знај "обрнути троугао" који показује да су бициклисти практично на споредном путу, а да право првенства имају возила.
Овде често због недовољно едукације, долази до обарања бициклиста.
