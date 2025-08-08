clear sky
У питању је млађи мушкарац

ОБОРЕН БИЦИКЛИСТА НА КРУЖНОМ ТОКУ У ФРУШКОГОРСКОЈ Превезен колима Хитне, задобио ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ (ФОТО)

08.08.2025. 23:57 00:00
Пише:
Дневник
Извор:
192, Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Вечерас је на турбо кружном току у Фрушкогорској улици у Новом Саду оборен млађи мушкарац на бициклу.

Он је, како јавља 192, превезен колима хитне помоћи, а према првим информацијама задобио је повреде главе. 
 

Оно што је у овом случају специфично, наводи 192, је да на самој бицклистичкој стази стоји знај "обрнути троугао" који показује да су бициклисти практично на споредном путу, а да право првенства имају возила. 
 

Овде често због недовољно едукације, долази до обарања бициклиста.
 

Фотографије с лица места можете да погледате ОВДЕ.
 

бициклиста оборен бициклиста кружни ток фрушкогорска улица
Извор:
192, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
