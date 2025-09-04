broken clouds
ОД БИЦИКЛИСТА ДО ВЛАСНИКА BMW-а – СВИ ПАЛИ НА АЛКОТЕСТУ У ЛЕСКОВЦУ Током „Роштиљијаде“ кажњено 100 омамљених возача

04.09.2025. 14:23 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
alkotest
Фото: Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, током манифестације „Роштиљијада 2025”, алкотестирали су 13.194 возача и санкционисали 98 њих који су возили под дејством алкохола и двојицу под дејством психоактивних супстанци.

Полиција је из саобраћаја искључила возаче аутомобила BMW (61), мазда (31), корса (58) и астра (33) који су управљали возилима са 2,45, 1,91, 1,82 и 1,74 промила алкохола у организму, саопштено је из Полицијске управе у Лесковцу.

Саобраћајне патроле зауставиле су и возаче аудија (54), фокуса (33), пежоа (59) и аудија (27) који су возили са 1,48, 1,40, 1,36 и 1,27 промила алкохола у организму, двојицу бициклиста (34) и (32) са по 1,21 промил алкохола и возача мотоцикла (53) који је одбио да се подвргне алкотесту.

Из саобраћаја су искључени и возачи бицикла (49) и корсе (29) који су возили под дејством марихуане.

Ови возачи су задржани, а против њих, као и свих осталих возача који су учинили прекршаје биће поднете одговарајуће прекршајне пријаве, наводи се у саопштењу.

роштиљ алкотест Лесковац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
